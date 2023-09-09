ЗСУ залишилось прорвати 15-20 км, щоб діставати артилерією до сухопутного коридору, - Світан

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На півдні триває війна логістик. Перед ЗСУ стоїть завдання - це знищення логістичних ланцюжків постачання для армії РФ. По-перше, вивести з ладу Кримський міст. По-друге, перетнути сухопутний коридор, або взяти його під оперативний контроль. Тобто під удари артилерією чи ракетами РСЗВ, щоб діставати до будь-якої точки сухопутного трафіку ворога", - зауважив Світан.

За словами полковника запасу ЗСУ, Силам оборони потрібно вийти до залізниці на Токмак з боку Волновахи. І це вже буде успіхом нашого наступу на півдні.

"Після виходу та перетину залізниці, ми зможемо діставати до сухопутної траси Бердянськ - Токмак. А за допомогою HIMARS зможемо діставати до сухопутної траси Ростов - Мелітополь. ЗСУ залишилось 15-20 км, щоб виконати таке завдання. І це переведе росіян у режим оперативного оточення. Коли не буде постачання палива та боєприпасів, росіянам буде важко вести бойові дії", - наголосив Світан.

7 вересня Інститут вивчення війни писав, що українські військові продовжують наступ та просуваються вперед у Запорізькій області у районі села Вербового

У п'ятницю, 8 вересня, стало відомо, що українські захисники мають успіх в районі південніше Роботиного





