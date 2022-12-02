ЗСУ завдали 20 ударів по районах зосередження ворога й уразили 4 пункти управління
Українська авіація 1 грудня завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ. Ще один подібний район уразили підрозділи ракетних військ і артилерії
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 грудня.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
За минулу добу наші воїни збили 1 БПЛА типу "Орлан-10".
Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, район зосередження особового складу та ОВТ, а також 5 інших важливих об’єктів окупантів.
- Раніше Генштаб повідомив, що протягом 28–29 листопада поранених загарбників евакуювали колоною з вантажівок та автобусів, яка рухалася у бік Мелітополя.
- За 30 листопада авіація України завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.
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