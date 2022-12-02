Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 грудня.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили 1 БПЛА типу "Орлан-10".

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, район зосередження особового складу та ОВТ, а також 5 інших важливих об’єктів окупантів.

Раніше Генштаб повідомив, що протягом 28–29 листопада поранених загарбників евакуювали колоною з вантажівок та автобусів, яка рухалася у бік Мелітополя.

За 30 листопада авіація України завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.

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