ЗСУ завдали удар по командних пунктах, техніці та польових складах РФ в районі Чорнобаївки

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Втрати Росії

За результатами виконання вогневих завдань відомо, що Росія втратила 58 окупантів, 2 гаубиці "Мста-Б", автоматизовану станцію постановки перешкод "Житель", 3 одиниці броньованої та 12 - автомобільної техніки.

Знищено чотири склади боєприпасів – 1 на Миколаївщині, решта – на Херсонщині.

Остаточні втрати РФ - розвідуються.

Український удар по Чорнобаївці

Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано два вогневих удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Обсяг втрат рашистів уточнюється.

Російські обстріли

Противник протягом дня завдав один ракетний та один авіаційний удар.

Гелікоптером Ка-52 завдано авіаційний удар по урочищу Плотницькому. Без втрат.

Сім ракет "Смерчу" атакували селище Радушне Криворізького району. Попередньо, людських втрат немає.

Звернення до українців

Не наражайте себе на небезпеку, утримайтесь від відвідування закритих ділянок узбережжя, критично сприймайте інформацію та оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги.

За день, 8 липня, українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях.

У найближчий час російський агресор може підтягнути на Південь резерви з Криму.

В оперативному командуванні "Південь" відзначили, що у Чорному морі Росія тримає готовими до запуску 20 крилатих ракет.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb