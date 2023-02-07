ЗСУ збили ворожий штурмовик Су-25, вразили місця скупчення росіян і позиції ЗРК

Про це повідомили у вечірньому зведення Генштабу.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів", - йдеться у дописі.

Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 16 авіаційних ударів

Окрім цього, ворог також здійснив 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Очакова на Миколаївщині та Антонівки Херсонської області.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: обстрілів зазнали райони населених пунктів Заруцьке, Попівка і Садки Сумської області та Стрілеча, Мороховець, Зелене, Нескучне, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка на Харківщині.

Куп’янський та Лиманський напрямки: під вогневий вплив потрапили райони більш як 30 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Котлярівка, Крохмальне, Вишневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

Бахмутський напрямок: обстрілів зазнали, зокрема, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Миколаївка, Ступочки, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе Донецької області. А загалом - понад 15 населених пунктів.

Авдіївський та Новопавлівський напрямок: під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Мар’їнка, Новомихайлівка, Богоявленка, Вугледар, Велика Новосілка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

Запорізький напрямок: вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Малі Щербаки і Степове Запорізької області.

Херсонський напрямок: від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів. Зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Зміївка, Новоберислав, Козацьке, Іванівка, Микільське, Антонівка та Херсон.

У Мелітополі окупанти змушують працівників окупаційних установ письмово відмовитися від громадянства України

Стало відомо, що у Мелітополі Херсонської області окупанти примушують працівників окупаційних установ, які отримали громадянство РФ, відмовитись від українського громадянства у письмовій формі. Погрожують звільненням з роботи.