ЗСУ збили ворожу ракету та БПЛА на Черкащині
У суботу, 11 березня, Збройні сили України збили ворожу ракету та БПЛА на Черкащині
Про це повідомили в telegram-каналі начальника Черкаської ОВА.
"Інформую про наслідки останніх повітряних тривог на Черкащині. Пауза була потрібна для з’ясування деталей. Зокрема, в області "приземлено" дві ворожі цілі: ракету та безпілотник. Минулось без потерпілих і руйнувань. Працюють відповідні служби", - написав Ігор Табурець.
- У суботу, 11 березня, російська армія завдала ракетного удару по території Запорізької області.
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