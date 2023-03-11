ЗСУ збили ворожу ракету та БПЛА на Черкащині

Про це повідомили в telegram-каналі начальника Черкаської ОВА.

"Інформую про наслідки останніх повітряних тривог на Черкащині. Пауза була потрібна для з’ясування деталей. Зокрема, в області "приземлено" дві ворожі цілі: ракету та безпілотник. Минулось без потерпілих і руйнувань. Працюють відповідні служби", - написав Ігор Табурець.