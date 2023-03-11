Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами з С-300
У суботу, 11 березня, російська армія завдала ракетного удару по території Запорізької області
Про це повідомили в Запорізькій ОВА.
"Ворог продовжує цілити по критичній інфраструктурі Запорізької області", - ідеться в повідомленні.
Зазначають, що російська армія завдала удару, попередньо ракетами С-300. Їх спрямували на об'єкт життєзабезпечення обласного центру. У ньому проживають кількасот тисяч мирних жителів, які раніше вимушені були покинути свої домівки й тікати віл російської окупації.
Наразі на місці удару працюють відповідні служби.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв додав, що в одному з районів міста сталося загоряння.
- 9 березня в Запоріжжі постраждали об'єкти критичної інфраструктури унаслідок обстрілів РФ, пошкоджені два заклади освіти.
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