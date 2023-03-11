Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами з С-300

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

"Ворог продовжує цілити по критичній інфраструктурі Запорізької області", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що російська армія завдала удару, попередньо ракетами С-300. Їх спрямували на об'єкт життєзабезпечення обласного центру. У ньому проживають кількасот тисяч мирних жителів, які раніше вимушені були покинути свої домівки й тікати віл російської окупації.

Наразі на місці удару працюють відповідні служби.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв додав, що в одному з районів міста сталося загоряння.