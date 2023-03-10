Росія обстріляла Запоріжжя: пошкоджено критичну інфраструктуру

Про це пише секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Було знеструмлено близько 20 тисяч абонентів. Як наслідок в деяких районах було відсутнє опалення та водопостачання.

Усі відповідні служби одразу розпочали роботу над усуненням проблем. Наразі подачу електроенергії, тепла та води у Запоріжжі вже частково поновлено. Роботи тривають.