Росія обстріляла Запоріжжя: пошкоджено критичну інфраструктуру
Внаслідок прильотів постраждали об‘єкти критичної інфраструктури, пошкоджень зазнали два заклади освіти, виникла пожежа
Про це пише секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Було знеструмлено близько 20 тисяч абонентів. Як наслідок в деяких районах було відсутнє опалення та водопостачання.
Усі відповідні служби одразу розпочали роботу над усуненням проблем. Наразі подачу електроенергії, тепла та води у Запоріжжі вже частково поновлено. Роботи тривають.
- Нагадаємо, напередодні під час масованого удару по Україні постраждало також Запоріжжя – окупанти спрямували на область п'яти російських ракет, попередньо С-300, пошкоджено один з об'єктів критичної інфраструктури.
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