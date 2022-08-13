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Головна війна з Росією ЗСУ здійснюють операцію "Буря в степу": наразі триває етап локалізації району бойових дій, - Згурець
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ЗСУ здійснюють операцію "Буря в степу": наразі триває етап локалізації району бойових дій, - Згурець

13 серпня, 2022 субота
09:27
війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що Збройні сили України зараз перебувають на етапі локалізації бойових дій, здійснюючи операцію, яку умовно можна назвати "Буря в пустелі"

Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Збройні сили України наразі діють як за підручником нової, технологічної війни. Цей підручник передбачає, що ми здійснюємо операцію, яку я умовно назвав би "Буря в степу". На першому етапі ця операція включає локалізацію району бойових дій. Так от, локалізація району бойових дій, яку Сполучені Штати в Іраку виконували авіацією, ми вже зробили, використовуючи далекобійні системи. А роль штурмової авіації зі знищення ключових переправ, виконали системи HIMARS", - зазначив Згурець.

Експерт додав, що триває етап зі знищення логістики російських окупантів.

"Надалі продовжуватимуться етапи, повʼязані зі знищенням логістики ворога. Цей етап включає знищення командних пунктів та протиповітряної оборони. А далі - знищення наземного угруповання, яке до цього часу не знайде спосіб залишити правий берег Дніпра", - зауважив Сергій Згурець.

  • 12 серпня стало відомо, що пентагон оцінив дії ЗСУ у війні з Росією на 12 за 10-бальною шкалою.
  • Того ж дня у своєму черговому звіті Інститут вивчення війни вказав на ознаки підготовки Росії до тривалої війни.

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Новини
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Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
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HIMARS
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