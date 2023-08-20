ЗСУ знають, звідки стріляють окупанти завдяки руху опору, - Гуменюк

Про це інформує начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у телемарафоні.

Повідомляється, що окупанти не зможуть сховати свої військові сили за допомогою хибних позицій, які вони створюють на тимчасово окупованих територіях. Українські Сили оборони знають, де вони розташовані, завдяки потужній підтримці руху опору.

Читайте також: Кілька фактів про Рух опору та Сили спеціальних операцій ЗСУ

"Хибні цілі - це марна витрата снарядів, а ми їх бережемо, як і своїх людей, і техніку та озброєння, які нам потрібні для того, щоб вибити ворога взагалі з нашої території. Тому на скупчення цивільної техніки ми не реагуємо, ми знаємо точно, де може бути зосередження мирного населення, і наша робота по бойових позиціях ворога - виключно конкретна: тільки там, де перевірено. Саме тому останніми днями у наших зведеннях фігурують конкретні цифри щодо знищення від 20 до 80 рашистів", - розповіла Гуменюк.