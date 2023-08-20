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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ знають, звідки стріляють окупанти завдяки руху опору, - Гуменюк

20 серпня, 2023 неділя
10:03
Війна з Росією Центр національного спротиву

Українські Сили оборони заявляють, що вони не ведуться на хитрощі окупантів, які створюють хибні цілі на ТОТ, адже знають точне розташування ворога завдяки руху опору

Про це інформує начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у телемарафоні.

Повідомляється, що окупанти не зможуть сховати свої військові сили за допомогою хибних позицій, які вони створюють на тимчасово окупованих територіях. Українські Сили оборони знають, де вони розташовані, завдяки потужній підтримці руху опору.

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"Хибні цілі - це марна витрата снарядів, а ми їх бережемо, як і своїх людей, і техніку та озброєння, які нам потрібні для того, щоб вибити ворога взагалі з нашої території. Тому на скупчення цивільної техніки ми не реагуємо, ми знаємо точно, де може бути зосередження мирного населення, і наша робота по бойових позиціях ворога - виключно конкретна: тільки там, де перевірено. Саме тому останніми днями у наших зведеннях фігурують конкретні цифри щодо знищення від 20 до 80 рашистів", - розповіла Гуменюк.

  • 16 серпня стало відомо, що партизани з руху "Атеш" виявили російські системи ППО неподалік Кримського мосту.
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
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