Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22:00 і тривала до 5:00 26 травня. Цього разу противник змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон:

10 крилатих ракет Х-101/х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря

7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (т.о. Запорізька обл.)

31 ударний БПЛА іранського виробництва Shahed-136/131 з південного та північного напрямків

Так, силам та засобам Повітряних сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь" вдалося знищити:

10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555

23 ударних дрони Shahed-136/131

2 БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР"

Зазначається, що є влучання ударних БПЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях. Щодо наслідків удару повідомлять місцеві військові адміністрації.