ЗСУ знищили 10 крилатих ракет, 23 "шахеди" та два дрони-розвідники під час нічної атаки ворога
Уночі та вранці 26 травня росіяни запустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон. Українська ППО знищила 10 крилатих ракет і 23 "шахеди"
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22:00 і тривала до 5:00 26 травня. Цього разу противник змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон:
- 10 крилатих ракет Х-101/х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря
- 7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (т.о. Запорізька обл.)
- 31 ударний БПЛА іранського виробництва Shahed-136/131 з південного та північного напрямків
Так, силам та засобам Повітряних сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь" вдалося знищити:
- 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555
- 23 ударних дрони Shahed-136/131
- 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР"
Зазначається, що є влучання ударних БПЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях. Щодо наслідків удару повідомлять місцеві військові адміністрації.
- Вранці та вночі п'ятниці, 26 травня, російські терористи обстрілювали територію України - вибухи було чути у Києві, Дніпрі, на Черкащині. У столиці пошкоджено дах одного з ТРЦ й будинок. У Дніпрі - 3 підприємства, АЗС, будинки й авто. Є постраждалий.
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