ЗСУ знищили 13 повітряних цілей росіян за 16 квітня
16 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та підрозділами ООС уражено 13 повітряних цілей російських окупантів
Про це повідомляє командування ПС ЗСУ.
"Авіація Повітряних Сил – штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів, надали вогневу підтримку українським військам на кількох стратегічних напрямках, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів по російських окупантах", - йдеться у звіті ЗСУ.
Повітряні цілі вразили 1 літак, 1 вертоліт, 5 безпілотних літальних апаратів і 6 крилатих ракет.
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