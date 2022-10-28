ЗСУ знищили 2 російські бази та 4 склади на Херсонщині
У Херсонській області українські захисники знищили 2 бази російських окупантів, а також 4 склади з боєкомплектами
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
У Білозерському і Херсонському районі були знищені дві бази окупантів та 2 склади з ворожими боєкомплектами.
На Херсонщині росіяни також зазнали втрат у Бериславському районі. Мова йде про 2 склади з БК.
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