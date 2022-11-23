ЗСУ знищили 3 склади росіян у Каховському районі

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Росіяни зазнали втрат ще 21 листопада, але про це стало відомо лише ввечері 22-го.

"Каховський район тепер, бо на Лівобережжі, топчик: ЗСУ "мінуснули" 3 склади БК та "вишенькою" - особовий склад ворога. Смерть вам, кацапи, на моїй землі!", - пише Братчук.

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