ЗСУ знищили 3 склади росіян у Каховському районі
У понеділок, 21 листопада, українські захисники знищили три російські склади з боєкомплектами росіян на Херсонщині
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Росіяни зазнали втрат ще 21 листопада, але про це стало відомо лише ввечері 22-го.
"Каховський район тепер, бо на Лівобережжі, топчик: ЗСУ "мінуснули" 3 склади БК та "вишенькою" - особовий склад ворога. Смерть вам, кацапи, на моїй землі!", - пише Братчук.
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