ЗСУ знищили 4 російські склади та 3 бази на окупованих територіях
Протягом трьох діб українські захисники завдали росіянам значних втрат на окупованих територіях
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
ЗСУ демілітаризували російські склади з БК у Василівському районі (Запорізька область), Кадіївці і Брянці на Луганщині.
Бази, казарми і штаби окупантів були знищені у Бердянському районі, Алчевську, Генічеську і Шахтарську.
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