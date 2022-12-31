ЗСУ знищили 4 російські склади та 3 бази на окупованих територіях

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

ЗСУ демілітаризували російські склади з БК у Василівському районі (Запорізька область), Кадіївці і Брянці на Луганщині.

Бази, казарми і штаби окупантів були знищені у Бердянському районі, Алчевську, Генічеську і Шахтарську.

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