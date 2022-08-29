ЗСУ знищили 41 окупанта, а також ворожі "Панцир-С1", "Ураган" й Т-72

Про це передає ОК "Південь" у фейсбук.

Зазначається, що ракетно-артилерійськими підрозділами відкореговано кількість росіян на правому березі Дніпра. Мінус 41 у вже неживій силі, також знищено 2 безпілотних літальних апарати, танк Т-72, РСЗВ "Ураган", зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1", самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С", станція радіоелектронної боротьби, 6 одиниць авто-бронетехніки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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