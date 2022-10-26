ЗСУ знищили бази росіян у Каховському і Херсонському районах

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Українські захисники знищили 2 бази росіян у Херсонській області. Об'єкти окупантів були ліквідовані у Каховському і Херсонському районах.

"Далі буде", - інтригує Братчук.

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