ЗСУ знищили бази росіян у Каховському і Херсонському районах
За добу, 25 жовтня, на південному фронті ЗСУ знищили щонайменше 2 бази російських окупантів
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Українські захисники знищили 2 бази росіян у Херсонській області. Об'єкти окупантів були ліквідовані у Каховському і Херсонському районах.
"Далі буде", - інтригує Братчук.
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