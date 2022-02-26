ЗСУ знищили два російські танки під Черніговом, ще кілька захопили

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у Facebook.

"Спроба прорватися в Чернігів не вдалася. Мінус 2 ворожих танки", - заявили військові.

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Українські військові додали, що місцеве населення допомагає їм бити росіян."Воїни Збройних Сил України захопили кілька російських танків під Черніговом. Тепер вони послужать на благо України", - додали в командуванні.