ЗСУ знищили казарми окупантів у Лисичанську: ліквідовано 12 рашистів
Українські військові завдали удару по казармах російських загарбників у тимчасово окупованому Лисичанську
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"ЗСУ накрили казарми окупантів у Лисичанську. Українські військові завдали удару по казармах російських загарбників у тимчасово окупованому Лисичанську. Внаслідок удару ліквідовано 12 рашистів. ЗСУ дякують добрим людям за інформацію", - йдеться у повідомленні.
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