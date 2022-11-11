Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. З міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом", - йдеться у повідомленні.

У районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області підтверджено знищення ворожого гелікоптера Мі-8.

У районі Енергодара ЗСУ вразили пункт управління ворога: понад 50 окупантів загинуло, понад 40 – поранено. Крім того, знищено гелікоптер Ка-52.

У населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області внаслідок точних ударів Сил оборони по ворожому штабу понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки.

Українська авіація з початку доби станом на 18:00 завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Ракетні війська та артилерія оборонців України вразили пункт управління окупантів, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки ворога, 2 склади боєприпасів та 3 інші важливі військові об'єкти противника.

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що ЗСУ заходять у Херсон, а місто повертається під український контроль.

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