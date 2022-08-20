ЗСУ знищили рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів у Запорізькій області
В Запорізькій області знищено рідкісний радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1"
Про це 20 серпня 2022 року повідомили в telegram-каналі Головного управління розвідки МО України, оприлюднивши відповідне відео.
Стало відомо, що 19 серпня в Запорізькій області українські військові знищили рідкісний зразок російського "аналоговнєта" - радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1".
Окрім цього, було знищено також чотири одинці автомобільної та броньованої техніки.
"Точне влучання по визначеним координатам повністю вивело з ладу техніку, що дозволяла коригувати вогонь ворожої артилерії", - йдеться у повідомленні.
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