ЗСУ знищили рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів у Запорізькій області

Про це 20 серпня 2022 року повідомили в telegram-каналі Головного управління розвідки МО України, оприлюднивши відповідне відео.

Стало відомо, що 19 серпня в Запорізькій області українські військові знищили рідкісний зразок російського "аналоговнєта" - радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1".

Окрім цього, було знищено також чотири одинці автомобільної та броньованої техніки.

"Точне влучання по визначеним координатам повністю вивело з ладу техніку, що дозволяла коригувати вогонь ворожої артилерії", - йдеться у повідомленні.

17 серпня представник ГУР України Андрій Юсов розповів, що у найближчий час на усій лінії фронті відбудуться "гострі події".

19 серпня ГУР перехопило розмову в якій рашист розповідає, що його підрозділ не будуть міняти через те, що їхня зміна зґвалтувала в Бєлгороді трьох дівчат 14–17 років.

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