Про це інформує в фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У розмові з російським окупантом мати розповідає, що в Бєлгороді перебувають 500 військових. Син же каже, що через їхні злочини командування відмовилося ротувати підрозділ на Харківщині.

"Люди в Белгороде изнасиловали трех девочека – одной 14, 15 и 17 лет. Из-за этого никого сюда не отправляють больше, потому что они людей насилуют", - сказав загарбник.

Російські окупанти масово звільняються.

"Даже командир моего ... на увольнение написал, все на отзак. Все 30 человек. Даже сам подполковник написал. Не посадят никого", - додає рашист.

Аби російських військових не звільняти, керівництво пропонує 10-денну відпустку додому.

В кінці розмови рашист зізнається, що погодився їхати на війну в Україну за гроші.

ГУР перехопило розмову російського окупанта з подругою, де ті обговорюють можливість потрапити додому.

Окупанти "полюють" за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ. Про це зізнався контрактник збройних сил РФ, який розмовляв зі своєю дружиною..

5 липня Головне управління розвідки МО України оприлюднило чергову перехоплену розмову ДНРівця зі своєю дружиною.

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