Зґвалтували в Бєлгороді трьох дівчаток 14–17 років: окупантам відмовили у ротації через злочини їхньої зміни, - українська розвідка
ГУР перехопило розмову в якій рашист розповідає, що його підрозділ не будуть міняти через те, що їхня зміна зґвалтувала в Бєлгороді трьох дівчат 14–17 років
Про це інформує в фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У розмові з російським окупантом мати розповідає, що в Бєлгороді перебувають 500 військових. Син же каже, що через їхні злочини командування відмовилося ротувати підрозділ на Харківщині.
"Люди в Белгороде изнасиловали трех девочека – одной 14, 15 и 17 лет. Из-за этого никого сюда не отправляють больше, потому что они людей насилуют", - сказав загарбник.
Російські окупанти масово звільняються.
"Даже командир моего ... на увольнение написал, все на отзак. Все 30 человек. Даже сам подполковник написал. Не посадят никого", - додає рашист.
Аби російських військових не звільняти, керівництво пропонує 10-денну відпустку додому.
В кінці розмови рашист зізнається, що погодився їхати на війну в Україну за гроші.
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