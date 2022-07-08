Про це інформує в фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Я їх розумію чудово. Чоловіки поїхали на навчання. А приїжджають не всі з цих, начебто навчань. Спочатку поїхали на навчання, потім з’ясувалось, що спецоперація, а ця спецоперація перетворилась на війну. Від цього користі не буде", - казе рашист.

Окупант розповідає про намагання дружин військових танкової бригади РФ повернути чоловіків додому.

"Дружини нічого не зможуть зробити, щоб їх повернути. Що, до Путіна напряму звернутись? Не було такого ніколи. Путін скаже – я радий за тебе. Мені пох… (байдуже). І все. Як у мене комбат постійно. Я, каже, радий за тебе, мені пох… (байдуже)", - додав російський загарбник.

Жінка мріє про те, щоб чоловіка відпустили додому хоч на місяць. На що він відповідає: "Я б зробив так, щоб потім не повернутися".

Окупанти "полюють" за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ. Про це зізнався контрактник збройних сил РФ, який розмовляв зі своєю дружиною..

5 липня Головне управління розвідки МО України оприлюднило чергову перехоплену розмову ДНРівця зі своєю дружиною.

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