ЗСУ знищили російський літак Су-35
Українські сили протиповітряної оборони у неділю, 21 травня, знищили російський літак Су-35
Це підтвердив начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук.
"Видовище зі збитим аналоговим Су-35 було неймовірним. ППО - Сила!
Вечір став цікавішим", - йдеться у повідомленні.
Однак згодом Плетенчук видалив пост.
- Нагадаємо, що 13 травня у прикордонній з Україною Брянській області зазнали аварії 2 гелікоптери Мі-8, літак Су-34 і Су-35. За попередніми даними їх могли збити зенітними ракетами.
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