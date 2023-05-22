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ЗСУ знищили російський літак Су-35

22 травня, 2023 понедiлок
00:17
Війна з Росією Російський винищувач су-35

Українські сили протиповітряної оборони у неділю, 21 травня, знищили російський літак Су-35

Це підтвердив начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук.

"Видовище зі збитим аналоговим Су-35 було неймовірним. ППО - Сила!
Вечір став цікавішим", - йдеться у повідомленні.

Однак згодом Плетенчук видалив пост.

  • Нагадаємо, що 13 травня у прикордонній з Україною Брянській області зазнали аварії 2 гелікоптери Мі-8, літак Су-34 і Су-35. За попередніми даними їх могли збити зенітними ракетами.

Україна
ППО
ЗСУ
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