Лисичанськ

ЗСУ знищили російський штаб у Лисичанську
За день, 28 вересня, українські захисники знищили 2 штаби і 1 склад росіян на окупованих територіях
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Два штаби росіян були знищені у Луганській області. Мова йде про демілітаризовані об'єкти окупантів у Лисичанську та населеному пункті Брянка.
Склад з боєкомплектами був ліквідований у Бериславському районі Херсонської області.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.85
Купівля 40.85Продаж 41.76
-
EUR
Купівля 39.05Продаж 40.2
- Актуальне
- Важливе