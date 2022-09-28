Лисичанськ

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Два штаби росіян були знищені у Луганській області. Мова йде про демілітаризовані об'єкти окупантів у Лисичанську та населеному пункті Брянка.

Склад з боєкомплектами був ліквідований у Бериславському районі Херсонської області.

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