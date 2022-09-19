ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25
Вранці 19 вересня Повітряні Сили Збройних Сил України знищили на Херсонщині штурмовик окупантів Су-25
Про це пише Командування Повітряних Сил ЗСУ у фейсбуці.
"19 вересня близько 08:00 зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
- Як відомою, з 24 лютого по 19 вересня Росія втратила в Україні 54 650 військових, 2212 танків, 1313 артилерійських систем, 251 літак та 217 гелікоптерів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.87
-
EUR
Купівля 39.68Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе