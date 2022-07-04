ЗСУ знищили російський склад боєприпасів на Миколаївщині та ліквідували майже 50 окупантів, - ОК "Південь"
Українські військові завдали удару по російських складах боєприпасів у Миколаївській області: знищено один із них. Також ліквідовано 47 окупантів
Про це передає ОК "Південь" у фейсбук.
"По двох ворожих складах боєприпасів в Баштанському й Снігурівському районах Миколаївщини нами нанесено авіаційний і ракетний удари. Є підтвердження ліквідації одного складу, решта результатів дорозвідується", - йдеться в повідомленні.
За добу втрати противника складають 47 рашистів, 2 самохідні артустановки, гаубиця "Мста-Б", радіолокаційна станція та станція радіоелектронної розвідки, а також 3 одиниці броньованої техніки.
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