ЗСУ знищили С-300 росіян, з якого терористи вбили немовля на Запоріжжі
Бійці ЗСУ знищили ракетний комплекс С-300, з якого російські терористи влучили у місцевий пологовий будинок у Запорізькій області
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Близько 13:40, 23 листопада, у селі Зелений Яр ЗСУ ліквідували ворожий ракетний комплекс С-300.
"Рашисти отримали першу ластівку помсти за вбивство немовля у Вільнянську Запорізької області. Наші сили спротиву оперативно знайшли місце дислокації смертоносної зброї ворога, а артилерія завдала влучного удару. Очевидці почули спочатку два потужні вибухи, потім третій ще потужніший - спрацювала детонація. Окупанти запанікували - розпочали обшуки, виводили мешканців з домівок, перевіряли телефони. Було чутно автоматні черги", - написав Федоров.
- Вночі, 23 листопада, російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні. Зеленський відреагував на обстріли.
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