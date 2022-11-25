Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Близько 13:40, 23 листопада, у селі Зелений Яр ЗСУ ліквідували ворожий ракетний комплекс С-300.

"Рашисти отримали першу ластівку помсти за вбивство немовля у Вільнянську Запорізької області. Наші сили спротиву оперативно знайшли місце дислокації смертоносної зброї ворога, а артилерія завдала влучного удару. Очевидці почули спочатку два потужні вибухи, потім третій ще потужніший - спрацювала детонація. Окупанти запанікували - розпочали обшуки, виводили мешканців з домівок, перевіряли телефони. Було чутно автоматні черги", - написав Федоров.

Вночі, 23 листопада, російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні. Зеленський відреагував на обстріли.

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