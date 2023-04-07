ЗСУ знищили спостережний пункт росіян на одному з островів

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Протягом останньої доби українські ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували на південному фронті 13 рашистів, РСЗВ "Град", гаубицю "Мста-С", 3 розвідувальних безпілотники та 2 автівки. Знищено спостережний пункт на одному з островів.

Росіяни ж продовжують тероризувати цивільних - керованими авіабомбами, артилерією та дронами.

"Ворог продовжує закидати вибухівку розвідувальними дронами. Просто в скупчення людей. На окремих напрямках залишається й робота ворожої артилерії. Завдано суттєвих руйнувань та пошкоджень десятку будівель, зруйновано дитячий садок, 7 місцевих мешканців поранено", - розповіли в ОК про злочини російської армії.