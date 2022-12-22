ЗСУ знищили вже понад 100 тис. окупантів від початку повномасштабної війни
Втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення перетнули позначку у 100 тис. військових
Про це передає Генштаб ЗСУ 22 грудня.
"Понад 100 000 російських окупантів ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3003 (+1) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5981 (+2) од.
- артилерійських систем – 1978 (+6) од.
- РСЗВ – 413 (+1) од.
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од.
- літаків – 283 (+1) од.
- гелікоптерів – 267 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5)
- крилаті ракети ‒ 653 (+0)
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7) од.
- спеціальна техніка ‒ 178 (+0)
- Раніше у Генштабі підтвердили, що українські воїни 17 грудня в районі окупованої Горлівки Донецької області ліквідували 13 російських військових і знищили техніку.
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