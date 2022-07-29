English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ зупинили штурм окупантів на Авдіївському та Бахмутському напрямках, - Генштаб

ЗСУ зупинили штурм окупантів на Авдіївському та Бахмутському напрямках, - Генштаб

29 липня, 2022 п'ятниця
18:50
війна з Росією На фото військові техніка ЗСУ

Росіяни намагались штурмувати в районах Соледара, Вершини і Семигір’я на Бахмутському напрямку та зазнали втрат і відійшли. Також захисники України зупинили штурм в районах Авдіївки

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ. 

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилася.  На Сіверському напрямку ворог продовжував завдавати ударів по об’єктах інфраструктури із артилерії в прикордонних районах. Також противник вів повітряну розвідку біля села Грем’яч Чернігівської області.

На Харківському напрямку росіяни продовжували обстрілювати із артилерії населені пункти. Окупанти завдали авіаудару неподалік Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку противник задіяв артилерію та танки біля Долини, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вірнопілля, Сулигівки та низки інших населених пунктів. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Гусарівки. В районі Щурівки українські воїни виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів. Авіаудар зафіксовано неподалік Серебрянки та Спірного. Неподалік Верхньокам’янського виявили розвідгрупу окупантів та завдали вогневого ураження, група відійшла. Також противник вів повітряну розвідку.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури із артилерії і танків. Завдав авіаударів неподалік Покровського, Новолуганського, Соледара та Веселої Долини. Окупанти знову намагалися штурмувати в районах Соледара, Вершини і Семигір’я. І знову зазнали втрат та відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог також здійснив обстріли в районах населених пунктів. Всі наступальні та штурмові дії окупантів в районах Авдіївки, Кам’янки, Красногорівки та Пісків українські воїни придушили.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів, продовжив систематичні обстріли цивільної інфраструктури біля Времівки, Ольгівського, Новополя та великої низки інших населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються, що не допустити просування українських військ. Ворог боїться та підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Окупанти обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру. 

  • З 24 лютого до 29 липня окупанти втратили близько 40,5 тис. військових, 1749 танків, 900 систем артилерії й 731 безпілотник.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Запоріжжя
Луганщина
Сумщина
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Дональд Трамп
27 липня, 2022 середа
Трамп попередив, що США ризикують повторити долю СРСР
гаубиця M777
Автор Олексій Левков
28 липня, 2022 четвер
ЗСУ нищать ворога не тільки з сучасних САУ: які "сюрпризи" для армії РФ має гаубиця M777
Мірча Луческу
28 липня, 2022 четвер
Луческу бойкотував пресконференцію після гри з "Фенербахче" через скандування турецьких фанів про Путіна
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.4
    Купівля 39.4
    Продаж 40.49
  • EUR
    Купівля 39.68
    Продаж 41.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
29 липня
18:59
Міноброни збере кіберволонтерів для кращого кіберзахисту держави
В Україні проведуть Національний оборонний хакатон для згуртованішої боротьби з Росією у кіберпросторі
18:59
Ексклюзив
Білий дім
Білий дім зацікавлений у перемозі України й не вимагатиме від Зеленського прибрати Єрмака, - професор Айзенберг
18:57
НАТО
Сім країн НАТО провели спільні повітряні навчання над Румунією
18:52
окупанти Мелітополь
Окупант поскаржився дружині, що російські командири стріляють своїм солдатам по ногах, – перехоплення розвідки
18:47
Ексклюзив
Володимир Путін
Турки бачать у Путіні партнера, з яким треба працювати, а не злочинця, - аналітикиня Габер
18:44
#ДорогиПеремоги: Київстар, Океан Ельзи та Повернись Живим розпочали збір коштів для ЗСУ
18:34
Годинник Гітлера продали на аукціоні за $1,1 млн, єврейська спільнота засудила торги
18:32
Оновлено
Внаслідок ранкового ракетного удару по Краматорську загинули дві людини, п’ять осіб поранено
18:31
Таміла Ташева
У Криму Росія проводить приховану мобілізацію, призивають до армії навіть студентів, які мають відстрочку, – Таміла Ташева
18:25
Україна офіційно скасувала угоду з Білоруссю про судноплавство річками та озерами
18:07
Косово
Частково визнане Косово забороняє вʼїзд за сербськими документами
17:56
На фото засідання уряду
Уряд дозволив банкам збільшувати ставку до 20% для кредитів на час воєнного стану
17:53
СБУ перехопила розмову окупантів про обстріл в'язниці в Оленівці: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей"
17:47
Теракт в Оленівці здійснили найманці з ПВК Вагнера за особистою командою їхнього керівника Пригожина, – розвідка
17:42
МЗС України
МЗС закликало Міжнародний кримінальний суд звернути увагу на катування та вбивства військовополонених українців росіянами
17:41
Ексклюзив
Боєць ССО: Ми наближаємося до звільнення усіх окупованих територій 
17:39
На фото Денис Шмигаль
Найближчим часом парламент розгляне 50 євроінтеграційних законопроєктів, - Шмигаль
17:28
Чорнобильська АЕС
Як Росія поширила мережу агентів по Україні, - розслідування Reuters
17:24
вугілля поїзд
Для створення стратегічного запасу вугілля Укренерго позичить ДП "Укрвугілля" 2,5 млрд грн
17:05
Оновлено
ДНР
Росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені
17:03
Майя Санду
Молдова домовляється з Румунією про купівлю газу 
16:58
Олександр Лукашенко
Білорусь відкликала посла у Британії, звинувативши Лондон у "недружніх кроках"
16:52
Антонівський міст
Росіяни стягують гроші з херсонців за переправу через Дніпро
16:52
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
Британська розвідка пояснила, чому РФ активно залучає ПВК Вагнера до війни в Україні
16:47
Дмитро Лубінець
"Країна людожерів, які насолоджуються тортурами": ОПУ і омбудсмен про катування окупантами полоненого українця
16:44
Літаки ДП "Антонов" носитимуть імена міст-героїв України
Буча, Ірпінь, Маріуполь та інші: ДП "Антонов" дало 10 літакам імена міст-героїв України
16:40
Ексклюзив
США і РФ
Визнання Росії спонсоркою тероризму - це лише політична подія: усі можливі санкції США вже запровадили, - професор Айзенберг
16:38
Ексклюзив
полон ворог
Якщо ми хочемо вбити ворога, то робимо це без звірств: Росія надіслала гірших своїх представників, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
16:32
Трегубов
"РФ переходить до тактики ІДІЛ": боєць ЗСУ Віктор Трегубов про нову інформкампанію росіян, щоб примусити українців до поступок
16:27
На фото наслідки обстрілу у Новій Каховці
У деяких селах Херсонщини не залишилося жодного вцілілого будинку, - ОВА
16:17
Крістін Ламбрехт
Німеччина передасть Україні 16 танків-мостоукладників Biber
16:13
Верховна Рада
Відстрочка мобілізації, нові правила забудови територій, регулювання відносин на ринку газу: ВР ухвалила низку законів і постанов
16:04
Bayraktar Байрактар
Туреччина не розглядає пропозицію Путіна щодо спільного виробництва "байрактарів", - управління оборонної промисловості
15:56
Таня Файон
Очільниця МЗС Словенії Файон вважає найкращим закінченням війни перемовини, а не перемогу України
15:42
На фото відвідувачі центру
Український центр у Вільнюсі за місяць відвідало 2 тис. людей
15:41
Ексклюзив
збитий літак окупантів
Росавіація перестала залітати на територію України, тому дистанційно атакує ракетами, - речник Командування Повітряних сил ЗСУ
15:40
Ексклюзив
КПВВ "Оленівка"
У колоніях Оленівки перебуває понад 10 тис. маріупольців, - радник міського голови Маріуполя Андрущенко
15:32
Суддя Олександр Тупицький
Суд заочно арештував ексголову КСУ Тупицького, тепер можна організувати його екстрадицію з Австрії, - ДБР
15:27
У Харкові російські ракети частково зруйнували корпус Сільськогосподарського університету
15:20
Т-72 танк
Північна Македонія передасть Україні танки Т-72
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV