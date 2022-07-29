ЗСУ зупинили штурм окупантів на Авдіївському та Бахмутському напрямках, - Генштаб

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилася. На Сіверському напрямку ворог продовжував завдавати ударів по об’єктах інфраструктури із артилерії в прикордонних районах. Також противник вів повітряну розвідку біля села Грем’яч Чернігівської області.

На Харківському напрямку росіяни продовжували обстрілювати із артилерії населені пункти. Окупанти завдали авіаудару неподалік Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку противник задіяв артилерію та танки біля Долини, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вірнопілля, Сулигівки та низки інших населених пунктів. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Гусарівки. В районі Щурівки українські воїни виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів. Авіаудар зафіксовано неподалік Серебрянки та Спірного. Неподалік Верхньокам’янського виявили розвідгрупу окупантів та завдали вогневого ураження, група відійшла. Також противник вів повітряну розвідку.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури із артилерії і танків. Завдав авіаударів неподалік Покровського, Новолуганського, Соледара та Веселої Долини. Окупанти знову намагалися штурмувати в районах Соледара, Вершини і Семигір’я. І знову зазнали втрат та відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог також здійснив обстріли в районах населених пунктів. Всі наступальні та штурмові дії окупантів в районах Авдіївки, Кам’янки, Красногорівки та Пісків українські воїни придушили.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів, продовжив систематичні обстріли цивільної інфраструктури біля Времівки, Ольгівського, Новополя та великої низки інших населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються, що не допустити просування українських військ. Ворог боїться та підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Окупанти обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру.

З 24 лютого до 29 липня окупанти втратили близько 40,5 тис. військових, 1749 танків, 900 систем артилерії й 731 безпілотник.

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