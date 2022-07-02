ЗСУ звільнили населений пункт на Південнобузькому напрямку та відбили штурм на Слов'янському, - Генштаб

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури. Ведуть повітряну розвідку. За результатами дій українських воїнів противник залишив населений пункт Іванівка.

На Слов’янському напрямку ворог обороняється. Обстрілював населені пункти із артилерії.. Штурмові дії в районі населеного пункту Богородичне наші воїни вкотре успішно відбили.

На Донецькому напрямку противник також обстріляв цивільну інфраструктуру. За результатами бойових дій закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам’янка.

На Бахмутському напрямку та Краматорському теж були зафіксовані ворожі обстріли. Біля Берестового росіяни хотіли провести розвідку боєм, українські захисники дали відсіч та змусили ворога відійти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник з артилерії різних калібрів обстріляв населені пункти. Наступ ворога у районі населеного пункту Новомихайлівка українські захисники зупинили та відкинули його назад.

На Харківщині окупанти обороняють раніше зайняті позиції та обстрілювали населені пункти із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Росіяни намагались штурмувати в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мали і відійшли.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Білорусі продовжують прикриття білорусько-українського кордону. Проводять тренування. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

З 24 лютого до 2 липня окупанти втратили близько 35 870 військових, 3737 бронемашин, 1582 танки й 653 безпілотники.

Генштаб ЗСУ оприлюднив відео вибуху російського складу боєприпасів на Сході України.

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