ЗСУ звільнили селище Греківка на Луганщині, - Гайдай

Про це Гайдай повідомив у Тelegram.

"Греківка звільнена. Тривають важкі бої за інші населені пункти Луганщини", - написав Гайдай.

Очільник Луганської ОВА також зазначив, що окупанти готуються до тривалої оборони - окопуються, мінують території, стягують резерви.

Раніше окупанти повідомили, що розпочали "евакуацію" соціальних і медичних установ з підконтрольних їм населених пунктів Кремінна та Сватове.

1 жовтня Українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки, що біля Лиману.

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