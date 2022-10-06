ЗСУ звільнили селище Греківка на Луганщині, - Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ звільнили селище Греківка на Луганщині
Про це Гайдай повідомив у Тelegram.
"Греківка звільнена. Тривають важкі бої за інші населені пункти Луганщини", - написав Гайдай.
Очільник Луганської ОВА також зазначив, що окупанти готуються до тривалої оборони - окопуються, мінують території, стягують резерви.
- Раніше окупанти повідомили, що розпочали "евакуацію" соціальних і медичних установ з підконтрольних їм населених пунктів Кремінна та Сватове.
- 1 жовтня Українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки, що біля Лиману.
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