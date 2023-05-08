Про це він повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.

"З одного боку, ворог справді готується до продовження визволення українськими Силами безпеки та оборони тимчасово окупованих територій. Ми бачимо інженерні роботи, траншеї, різного роду споруди, так звані "зуби дракона", переміщення живої сили та техніки тощо", - зазначив він.

Проте, з іншого боку, додає Юсов, це супроводжується в тому числі й панічними настроями – серед окупантів, окупаційної адміністрації та російських військових.

"Це видно і з матеріалів перехоплень, і з іншої інформації. І також серед простих "обивателів", які є колаборантами. Тому так – паніка є. І якщо ті ж траншеї риються на півночі Криму – це означає, що для себе один із сценаріїв вони припускають відступ і прорив на Крим українських Сил безпеки та оборони", - сказав він.

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Він також додав, що ворог готується і це фактор, на який зважатиме й українське військове командування, і воєнно-політичне керівництво.

"Тобто це чинник, який будуть враховувати при плануванні подальших операцій з визволення українських територій. Легковажити подібними речами ніхто не буде", - запевнив Юсов.

Коментуючи ситуацію із Кримом, представник ГУР зазначив, що "у концтаборах курортний сезон не проводять".

"Сьогодні й вся Російська Федерація, і тимчасово окуповані території, коли ми говоримо про Крим – це великий режимний об'єкт, військова база з елементами концтабору. Тому якщо ми говоримо про ті ж траншеї та інженерні роботи – всі пляжі перекопані, багато чого заміновано. В таких умовах тотальних фільтраційних заходів, роботи спецслужб, по суті репресивного режиму, особливо на окупованому півострові, про який курортний сезон можна говорити? Хіба якщо переодягнені фсбшники будуть вдавати з себе туристів – у такому випадку можливо", - додав він.