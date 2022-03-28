Зупиніть хімічну і ядерну зброю Путіна, поки не пізно!, - Гройсман
Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав зупинити Володимира Путіна, поки він не застосував хімічну та ядерну зброю
Про це Гройсман написав у facebook.
Глава українського уряду в 2016 - 2019 роках виклав відео російських атак на Грозний, сирійський Алеппо та ударів по українських містах та закликав зупинити Володимир Путіна, поки він не застосував хімічну та ядерну зброю.
"Скажіть своєму президенту, прем’єр-міністру та уряду діяти зараз!", - написав Гройсман та позначив у дописі президента США Джо Байдена, британського прем'єра Бориса Джонсона, німецького канцлера Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона, президента Польщі Анджея Дуду, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, канадського прем'єра Джастіна Трюдо та низку міжнародних організацій. Зокрема НАТО, ООН та ОБСЄ.
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