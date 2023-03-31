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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Лукашенко закликав припинити бойові дії в Україні. У Кремлі планують обговорити його пропозицію

31 березня, 2023 п'ятниця
13:15
війна з Росією Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав припинити бойові дії в Україні, поки не почалася ескалація, і оголосити перемир'я. У Кремлі планують обговорити його пропозицію

Про це інформую російські пропагандистські ЗМІ.

Лукашенко запропонував оголосити перемир'я без права на переміщення, перегрупування військ з боку і України, і Росії, а також без права перекидання зброї, боєприпасів і військової техніки.

За його словами, Росія повинна буде використати всі свої військово-промисловий комплекс і армію, якщо Захід спробує використати перемир'я у своїх цілях. Він зазначив, що це треба буде для запобігання ескалації конфлікту.

Самопроголошений президент Білорусі наголосив, що єдиний шлях для припинення війни - це переговори без попередніх умов. Водночас він обурився тому, що Зеленський відмовився вести переговори з РФ.

Раніше Москва неодноразово наголошувала, що готова до переговорів. При цьому мирна угода повинна була включати приєднання тимчасово окупованих територій до складу РФ. Президент України Володимир Зеленський відмовився від цих переговорів.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков своєю чергою нагадав, що наступного тижня відбудеться засідання Вищої держради Союзної держави. Під час неї Лукашенко та президент Росії Володимир Путін обговорять пропозицію Мінська щодо припинення вогню в Україні.

"У контексті України нічого не змінюється, спецоперація зараз - єдиний засіб досягнення поставлених Росією цілей", - наголосив Пєсков.

  • 4 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.
  • Тоді ж у Кремлі заявили, що для переговорів з Україною доведеться чекати на зміну чинного президента країни Володимира Зеленського.
Україна
Росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
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