Зупинився Одеський припортовий завод
Одеський припортовий завод змушений знову зупинити свою роботу
Про це у ніч з 18 на 19 вересня 201 року заявив перший заступник директора підприємства Микола Щурик, розповідає Еспресо.TV.
"Факт, що "вікно можливостей"для стабілізації заводу закрилося. Кожна нова влада робить однакові помилки, намагаючись видавити з заводу все, що можливо", - написав він у себе на фейсбуці.
Щурик стверджує, що наразі технічний стан заводу є найгіршим за останні роки.
"Але сподіваюся, що тепер, коли немає з чого гріти руки, які нічого не брали, є шанс провести приватизацію", - зазначив перший заступник директора ОПЗ.
Довідка
ПАТ "Одеський припортовий завод" випускає хімічну продукцію, а також опікується перевалкою хімпродукції на морський транспорт. Українській державі в особі Фонду держмайна належить 99,5667% акцій ОПЗ, 0,0021% - ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізичним особам - 0,4312%.
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