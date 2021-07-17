Зустріч Зеленського та Байдена відкладено

Цю інформацію підтвердив речник президента України Сергій Никифоров, повідомляє Суспільне.

За його словами, зустріч Володимира Зеленського із Джо Байденом відбудеться дещо пізніше, ніж очікувалося - орієнтовно в останні дні липня або на початку серпня.

"Зустріч планується на останні дні липня, перші дні серпня, приблизно в цьому діапазоні", - сказав Никифоров.

Водночас, він спростував інформацію, що Білий дім відклав зустріч через скандал зі зміною керівництва НАК "Нафтогаз".

"Ця інформація не є правдою. Це залежить від логістичних та протокольних речей. Зустріч активно готують, дати узгоджують, ніхто нікому ультиматумів не ставить", - запевнив Никифоров.