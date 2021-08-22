Зустріч Зеленського з Меркель розпочнеться о 14:00
У неділю, 22 серпня 2021 року, відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель
Зустріч розпочнеться о 14:00 в Маріїнському палаці, передає Еспресо.TV.
Раніше повідомлялося, що сторони мають намір обговорити питання двосторонньої та економічної політики, реформи в Україні та виконання Мінських домовленостей, після чого дадуть спільну пресконференцію.
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Зеленський, як очікується, нагородить Меркель Орденом Свободи - це найвища нагорода, якою можуть бути нагороджені іноземці.
У Меркель також запланована зустріч з прем'єрміністром Денисом Шмигалем.
Як наголошує українська опозиція, ветеранське й націонал-патріотичне середовище, оскільки Меркель спілкуватиметься із Зеленським після зустрічі з Володимиром Путіним в Москві, не виключено, що очільниця німецького уряду схилятиме главу української держави до згоди на втілення формули Штайнмаєра з врегулювання ситуації в зоні бойових дій з Росією на Донбасі.
На думку противників формули Штайнмаєра, інтереси РФ вона враховує значно більше, ніж інтереси України.
- Напередодні, як і було обіяцяно, ФРН передала України 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca.
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