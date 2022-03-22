Зустріч Зеленського з Путіним є ключовою для того, щоб був мир, - Подоляк

Про це Подоляк заявив у інтерв'ю BBC.

На його думку, будь-які принципові рішення можуть бути прийняті тільки на зустрічі президентів двох країн.

"Тому така зустріч є ключовою для того, щоб був мир. Вона готується і буде готуватися, у нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати, багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася.

Коли робочі групи в рамках переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи і вони будуть передані президентам, вони оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати тет-а-тет. Тоді ця зустріч може бути", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, 17 березня Реджеп Таїп Ердоган запросив Володимира Путіна на переговори із президентом України Володимиром Зеленським у Туреччину.

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