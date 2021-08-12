Зустрічі Зеленського з Байденом і Меркель, вибори в РФ: Гармаш назвав причини активізації окупантами бойових дій

Про це він заявив в ефірі "Україна 24".

Гармаш зазначив, що є декілька факторів загострення ситуації на Сході України.

"Один з них - геополітичний. Зустріч Байдена із Зеленським, Меркель із Зеленським. Ми бачили минулої весни перед самітом НАТО, коли були можливі позитивні рішення для України, речник МЗС Росії Марія Захарова говорила, що якщо триватиме мілітаризація України й зближення з НАТО, то це загострить ситуацію на Донбасі", - сказав він.

За його словами, Росія використовує ситуацію на Донбасі як стримувальний фактор і як фактор шантажу, зокрема в геополітиці.

Гармаш зауважив, що другий фактор - внутрішньоросійський.

"Не забуваємо, що там вибори. Їм потрібна тема, яка мобілізує електорат. Тема України як ворога мобілізує сьогодні путінський електорат, зокрема й на окупованій території, залучаючи новостворених російських громадян до голосування", - повідомив він.

Гараш також наголосив, що на окупованій території зростає невдоволення тим, що заблоковані КПВВ, люди не можуть підтримувати родинні зв'язки, отримувати пенсії.

"І ось створюється на фронті ситуація, яка дозволяла б їм (бойовикам ОРДЛО і Росії, - ред.) виправдовувати закриття КПВВ. Вони говорять про те, що немає умов безпеки. Я б не відкидав і військовий фактор - це терор мирних жителів з метою очищення від них зони потенційної активізації військових дій", - додав він.

Нагадаємо, останнім часом на Донбасі посилились обстріли з боку окупантів, у результаті яких є загиблі та поранені українські військові, а також місцеві жителі.

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