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Звернення до міжнародних організацій та загальна мобілізація: Рада ухвалила 14 законопроєктів та одну постанову на пленарному засіданні 3 березня

3 березня, 2022 четвер
15:41
Суспільство Верховна Рада

3 березня 2022 року у Верховній Раді України відбулося пленарне засідання, під час якого нардепи ухвалили 14 законопроєктів та одну постанову

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сайт ВР.

Парламент ухвалив Постанову про звернення Верховної Ради до Організації Об’єднаних Націй, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників (реєстр. номер №7123).

Верховна Рада України також ухвалила законопроєкт про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію", про схвалення Указу Президента України "Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань"; про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора);

Крім цього, Рада ухвалила такі законопроєкти:

  • про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції);
  • про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів у складних умовах воєнного стану;
  • "Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо зміни підсудності судів";
  • "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану";
  • "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України";
  • про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни;
  • про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів;
  • про внесення змін до КК України щодо посилення відповідальності за мародерство;
  • про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану.

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