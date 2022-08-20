Звертаємося до кожного українця: до 24 серпня запишіть відео на підтримку захисників Маріуполя та їхніх родин, - керівниця патронатної служби "Янголи Азову" Толкачова
Керівниця патронатної служби "Янголи Азову" Олена Толкачова сподівається, що українські захисники дочекаються звільнення з полону
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Звертаємося до кожного українця: до 24 серпня запишіть коротке відео на підтримку захисників Маріуполя та їхніх родин. Ми розмістимо ці відео на нашому сайті та Telegram-каналі. Розішлемо хлопцям та родинам, щоб вони бачили - вони не покинуті!
Ці короткі відео можна надсилати у Telegram-канал на номер: +38 096 691 26 22", - розповіла Толкачова.
За її словами, єдине, що ми можемо зробити, - це піклуватися про родини військовополонених, які захищали Маріуполь.
"У нас зв’язані руки. Ми не можемо ніяк впливати на те, що зараз відбувається. Ми сподіваємось на Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН, які гарантували безпеку хлопцям, що вони не допустять судилища. Знущання з полонених - це порушення Женевської конвенції. Сподіваємось, що наші хлопці нас дочекаються і люди, які брали участь у судилищі - будуть покарані й засуджені за законом", - наголосила Толкачова.
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