Звільнені харківські села стали рубежем для окупантів — тепер ворог не може обстрілювати саме місто, — депутат Ізюмської міськради
Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник переконаний, що завдяки звільненню населених пунктів на півночі Харківщини ворог більше не здатен завдавати удари з реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Харкова
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Стрельник зауважив, що окупанти більше не зможуть обстрілювати район "Північної Салтівки". Також він додав, що на Ізюмському напрямку є населені пункти, які перебувають під загрозою окупації, проте ЗСУ успішно їх ліквідовує.
"На Ізюмському напрямку час від часу йдуть маневри армій, є такі місця, де російські окупанти, на жаль, можуть займати міста та села. Проте потім Збройні Сили України та ТрО Ізюма успішно їх вибивають звідти та наносять контрудари", – сказав Стрельник.
Депутат додав: в Ізюмі перебуває найбільше угруповання ворога, зокрема це понад 20 тис. озброєних окупантів. Вони постійно намагаються наступати.
"Однак протягом місяця ЗСУ не дають окупантам просунутись навіть на один метр вглиб нашої території в напрямку Донбасу. Тож завдяки українській армії, росіяни вже місяць топчуться на місці та не можуть вийти навіть на межу адміністративного кордону між Харківською та Донецькою областю", – наголосив Стрельник.
- На Ізюмському напрямку силами ЗСУ було спалено й знищено вщент базу військової техніки ворога з автомобілями, бензовозами та бронетехнікою, загальною кількістю близько 50 одиниць
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