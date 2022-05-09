На Ізюмському напрямку ЗСУ знищили базу ворожої техніки, - боєць "Легіону Свободи"
Боєць "Легіону Свободи" Руслан Андрійко розповів, що силами ЗСУ було спалено й знищено вщент базу військової техніки ворога з автомобілями, бензовозами та бронетехнікою, загальною кількістю близько 50 одиниць
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо"
"На Ізюмському напрямку відбувся наступ окупантів. Внаслідок цього наступу було знищено й спалено кілька одиниць ворожої техніки, серед яких один танк та багато живої сили противника. Одного "ординця" було взято в полон, він дав важливі свідчення про розташування позицій ворога. Також силами ЗСУ було спалено й знищено вщент базу з автомобілями, бензовозами та бронетехнікою на який знаходилося близько 50 одиниць. Ця база була повністю знищено", - відзначив Андрійко.
Також боєць додав, що на Ізюмському напрямку ворог продовжує обстрілювати мирне місто Барвінкове. Внаслідок обстрілів залпами "Градів" та касетними бомбами було понівечено автомобілі, снаряди попали в житловий будинок.
"Бійці "Легіону Свободи" продовжують нести службу з оборони країни в різних підрозділах ЗСУ, ТрО. Я впевнений, що незабаром у нас буде свій День перемоги над Росією, який об'єднає усіх українців в єдину потужну націю", - підкреслив Андрійко.
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