Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Мелітополі спостерігається найбільша концентрація російських сил. Ворог побоюється, що ЗСУ розпочне активні дії щодо Мелітополя, щоб розсікти цю ділянку. Через Керченський міст постачання зброї для армії РФ майже неможливо, тому всі лінії забезпечення йдуть з материкової частини Росії. Перебивання артерії у зоні Мелітополя, визволення Мелітополя, перекриває можливості російського угруповання живитися боєприпасами та іншими засобами з Росії", - зауважив Згурець.

За словами експерта, подальші дії будуть залежати від реальних оцінок сил та засобів ЗСУ та розуміння трьох напрямків, які є у пріоритеті.

"Це може бути продовження бойових дій на ділянці Сватове - Кремінна, або блокування дій росіян навколо Бахмута та Авдіївки, або підготовка до контрнаступу, який буде вирішальним, аби забезпечити контроль над Мелітополем як центром та ключем для звільнення Півдня", - пояснив Згурець.