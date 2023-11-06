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OPINION

Звільнення Залужного заштовхне його у політику

Карл Волох
6 листопада, 2023 понедiлок
18:04
Погляд Карл Волох

Суспільство серйозно дискутує на тему, наважиться чи не наважиться президент усунути Залужного

Я не буду аналізувати сутнісний аспект (хто з них правий у суперечці, котра стала публічною), бо для адекватної людини тут питань немає. І прогнозувати, наскільки відставка талановитого й авторитетного генерала буде мати негативні наслідки для країни, теж не буду — не можу компетентно оцінити ступінь драматичності. Зупинюся лише на катастрофічності політичних наслідків для самого Зеленського.

1. Армія гарантовано не зрозуміє такого кроку Верховного, тим паче, що нікого й близького до Залужного за авторитетністю їй не запропонують (його просто немає). Що це означає для влади в нинішніх умовах, помисліть самі.

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2. Західні партнери, від яких ми залежимо трохи більше, ніж повністю, також цієї відставки гарантовано не зрозуміють.

3. Суто політтехнологічно звільнення Залужного — мегадурість. Він піде, "забравши з собою" весь позитив від перемог попереднього періоду війни. А от майбутній негатив (а він неминучий.Авт.) для Зеленського посилиться в рази.

4. Залужний, наскільки можна зрозуміти від його оточення, ще не прийняв рішення про похід у політику після завершення бойових дій. Звільнення ж і неминуча образа заштовхнуть його туди автоматично.

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5. Це буде поганою новиною для Зеленського як у середньостроковій, так і в найближчій перспективі (про дальню не кажу — там його на мапі немає). Навіть весняні президентські вибори він уже виграти не зможе (поки що шанси непогані. - Авт.)

Ну, а тепер, якщо ви все це прочитали й погодилися, забудьте. Бо Верховний головнокомандувач у нас настільки тупий і капризний самодур (а його радники настільки бояться сказати слово поперек), що він цілком здатний всі ці раціональні мотиви проігнорувати.

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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