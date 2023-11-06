Я не буду аналізувати сутнісний аспект (хто з них правий у суперечці, котра стала публічною), бо для адекватної людини тут питань немає. І прогнозувати, наскільки відставка талановитого й авторитетного генерала буде мати негативні наслідки для країни, теж не буду — не можу компетентно оцінити ступінь драматичності. Зупинюся лише на катастрофічності політичних наслідків для самого Зеленського.

1. Армія гарантовано не зрозуміє такого кроку Верховного, тим паче, що нікого й близького до Залужного за авторитетністю їй не запропонують (його просто немає). Що це означає для влади в нинішніх умовах, помисліть самі.

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2. Західні партнери, від яких ми залежимо трохи більше, ніж повністю, також цієї відставки гарантовано не зрозуміють.

3. Суто політтехнологічно звільнення Залужного — мегадурість. Він піде, "забравши з собою" весь позитив від перемог попереднього періоду війни. А от майбутній негатив (а він неминучий. — Авт.) для Зеленського посилиться в рази.

4. Залужний, наскільки можна зрозуміти від його оточення, ще не прийняв рішення про похід у політику після завершення бойових дій. Звільнення ж і неминуча образа заштовхнуть його туди автоматично.

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5. Це буде поганою новиною для Зеленського як у середньостроковій, так і в найближчій перспективі (про дальню не кажу — там його на мапі немає). Навіть весняні президентські вибори він уже виграти не зможе (поки що шанси непогані. - Авт.)

Ну, а тепер, якщо ви все це прочитали й погодилися, забудьте. Бо Верховний головнокомандувач у нас настільки тупий і капризний самодур (а його радники настільки бояться сказати слово поперек), що він цілком здатний всі ці раціональні мотиви проігнорувати.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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