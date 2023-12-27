Зволікання з ухваленням закону про мобілізацію суттєво впливає на лінію фронту, - Згурець

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Зволікання з ухваленням закону про мобілізацію суттєво впливає на лінію фронту. Наші командири говорять, що на фронті бракує навчених молодих військових. Що критично не вистачає бійців, які забезпечать утримання лінії оборони. Хвилююся, щоб ми не занадто захопилися дискусіями навколо цього закону. Не занадто його затягнули, а зробили це швидко. Але з урахуванням усіх побажань і важливих речей, які мають з'явитися у форматі обговорення в парламенті", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що генерал Залужний має частіше виходити й говорити прямі, зрозумілі речі, аби забезпечити розуміння ситуації на лінії фронту.

"Тому що останнім часом ця комунікація щодо дій противника трохи губиться в розпливчастих заявах речників. Навіть ситуація в Авдіївці й Мар'їнці лише після цих штрихів Залужного стала більш зрозумілою. Але головним питанням залишається мобілізація. Позиція військових є достатньо однозначною, про що й казав Залужний: потрібні люди, зброя й боєприпаси. І це мають забезпечити відповідні органи", - пояснив Згурець.

25 грудня Кабінет Міністрів вніс у Верховну Раду законопроєкт про внесення змін у законодавство для вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Головнокомандувач Валерій Залужний пояснив, що військове командування не подавало уряду спеціального запиту на 400-500 тис. людей, яких потрібно мобілізувати до лав Збройних Сил України. Такі запити Генштаб робить регулярно в залежності від потреб сил оборони, планів та прогнозованих утрат на полі бою.





