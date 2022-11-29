Звук тисяч генераторів, що цієї осені лунає по всій Україні, — це пісня куркулів
Ми все це переживемо: ви нас не вб'єте, ви нас зробите сильнішими
Пробігав нині скверик на Позняках: там, де з десяток кав'ярень на маленькому п'ятачку.
Якраз вимкнули світло.
І до дитячих голосів, які там домінують навіть в таку бридку погоду як нині, додавалося ритмічне та злагоджене дир-дир-дир.
Оцей хор генераторів, саме нині, звучав ніби великий (та величний) аудіофак Кремлю.
Нам вистачило тридцять років без вас, щоб політична свобода та економічна воля відродила хазяїна. І звук тисяч генераторів, що цієї осені лунають по всій Україні, — це пісня куркулів
Нічого у вас, суки, не вийшло — ви поклали в землю мільйони, вбивали найбільш рукастих, ініціативних, працьовитих.
Але нам вистачило тридцять років без вас, щоб політична свобода та економічна воля відродила хазяїна.
І звук тисяч генераторів, що цієї осені лунає по всій Україні, — це пісня куркулів.
Нових в пам'ять про старих.
Ми все це переживемо: ви нас не вб'єте, ви нас зробите сильнішими.
І ми станемо для вас навіки не просто ворожою країною, а іншою планетою.
Ви будете спостерігати за нашим квантовим стрибком, як макаки за літаком в небі. Ви навіть не розумітимете, що це пролетіло над вами
Ви будете спостерігати за нашим квантовим стрибком, як макаки за літаком в небі.
Ви навіть не розумітимете, що це пролетіло над вами.
Ви не матимете часу думати про це, бо вбиватимете один одного за право погризти кору на дереві.
І це буде справедлива розплата за страшний злочин вбивства голодом.
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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