З'явилися подробиці про українців, які потрапили під лавину на горі Казбек
31 серпня лавина зійшла на групу з двох поляків та трьох українців на висоті 4 тис. 700 м
Про це розповідає RMF24.
Лавина зійшла на висоті 4700 метрів. Деталі розповіли польські рятувальники, які є членами проєкту "Безпечний Казбек" і здійснювали рятувальну операцію.
Координатор Марцін Бленскі розповів, що ширина лавини становила близько 300 метрів. У неї потрапили п’ять альпіністів - троє українців і двоє поляків.
Найбільше постраждала одна українка, у неї декілька переломів. Серед поляків серйозно травмованих немає. Усіх постраждалих госпіталізували.
Раніше російські ЗМІ писали, що в неї зламана нога.
Наразі невідомо, чи могли потрапити в лавину інші альпіністи.Нагадаємо, першим про інцидент повідомили в МНС Північної Осетії з російського боку Казбеку.
"Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Залучатимуть вертоліт Грузії", - заявили там.
У МНС Північної Осетії скасували заявку на відправлення вертольота до постраждалих, оскільки лавина зійшла з боку Грузії.
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