З'явилися подробиці про українців, які потрапили під лавину на горі Казбек

Про це розповідає RMF24.



Лавина зійшла на висоті 4700 метрів. Деталі розповіли польські рятувальники, які є членами проєкту "Безпечний Казбек" і здійснювали рятувальну операцію.



Координатор Марцін Бленскі розповів, що ширина лавини становила близько 300 метрів. У неї потрапили п’ять альпіністів - троє українців і двоє поляків.

Найбільше постраждала одна українка, у неї декілька переломів. Серед поляків серйозно травмованих немає. Усіх постраждалих госпіталізували.



Раніше російські ЗМІ писали, що в неї зламана нога.

Наразі невідомо, чи могли потрапити в лавину інші альпіністи.

Нагадаємо, першим про інцидент повідомили в МНС Північної Осетії з російського боку Казбеку.

"Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Залучатимуть вертоліт Грузії", - заявили там.

У МНС Північної Осетії скасували заявку на відправлення вертольота до постраждалих, оскільки лавина зійшла з боку Грузії.

