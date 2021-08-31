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З'явилися подробиці про українців, які потрапили під лавину на горі Казбек

31 серпня, 2021 вiвторок
14:36
Світ

31 серпня лавина зійшла на групу з двох поляків та трьох українців на висоті 4 тис. 700 м

Про це розповідає RMF24.

Лавина зійшла на висоті 4700 метрів. Деталі розповіли польські рятувальники, які є членами проєкту "Безпечний Казбек" і здійснювали рятувальну операцію.

Координатор Марцін Бленскі розповів, що ширина лавини становила близько 300 метрів.  У неї потрапили п’ять альпіністів - троє українців і двоє поляків. 

Найбільше постраждала одна українка, у неї декілька переломів. Серед поляків серйозно травмованих немає. Усіх постраждалих госпіталізували.

Раніше російські ЗМІ писали, що в неї зламана нога.

Наразі невідомо, чи могли потрапити в лавину інші альпіністи. 

Нагадаємо, першим про інцидент повідомили в МНС Північної Осетії з російського боку Казбеку. 

"Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Залучатимуть вертоліт Грузії", - заявили там.

У МНС Північної Осетії скасували заявку на відправлення вертольота до постраждалих, оскільки лавина зійшла з боку Грузії.
 

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альпіністи
лавина
українці за кордоном
Казбек
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