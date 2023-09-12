"З'являється ще одна важлива точка, де ЗСУ створюватимуть проблеми для ворога": Згурець про відхід росіян з Опитного

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми говоримо про те, що завдяки штурмовим діям вдалося вибити противника з Опитного, але ворог там зараз проводить контратаки, тому що ця ділянка довгий час утримувалася ним", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що наразі можна прослідкувати, що динаміка у цій ділянці змінюється й українські військові знайшли можливості, час і слабкі місця противника, щоб просунутися в зоні Опитного.

"Я не можу спрогнозувати, чи буде розширюватися ця ділянка, бо там є значні сили ворога, але в будь-якому випадку ми розуміємо, що з'являється ще одна важлива точка, де ЗСУ можуть створювати серйозні проблеми для противника", - сказав він.

Звільнення Опитного: що відомо

10 вересня голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив, що ЗСУ зайняли частину Опитного, що біля Донецька, наразі тривають бої у самому населеному пункті.

За його словами, українські військові вели два дні тому потужні активності на півночі від міста, і в цей час, поки росіяни були сконцентровані там, ЗСУ провели блискавичну операцію та зайняли частину Опитного, змогли там закріпитись.

Згодом 11 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення частини селища Опитного.

"Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту", - сказала Маляр.

За словами заступниці міністра, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області. Так, українські захисники зараз закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.